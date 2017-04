Ameerika Ühendriikide raketirünnak Süürias pani Eesti poliitikud vägevalt teineteisega sõimlema, mis meenutab suisa lasteaeda: Sven Mikser õigustab USA sammu, Yana Toom sõimab aga Mikserit lolliks.

Sõnasõda algas eile hommikupoolikul, kui Eesti poliitmaastik ärkas öösel Süüriast tulnud uudiste peale. Otsa tegi lahti Eesti välisminister Sven Mikser, kes kiitis ameeriklaste vasturünnaku õigeks ja avaldas lootust, et Washingtonil on ka nägemus Süüria kriisile poliitilise lahenduse leidmiseks.

"USA vastulöök Süüria keemiarünnakule [oli] kohane ja vajalik," säutsus Mikser kell 8.10 Twitteris. "USA ja demokraatlik maailm vajavad nüüd järgnevaks laiemat strateegiat."

Mikser ütleb, et see kriis on kestnud liiga kaua ja pingutused selle lahendamiseks ei ole kandnud vilja. Kodusõjaga kaasnev humanitaarkatastroof on võtnud tohutud mõõtmed. "Peame oluliseks oma liitlase USA otsusekindlust. USA ja Euroopa Liit peaksid mängima rahuprotsessis senisest palju aktiivsemat rolli," lisab ta.