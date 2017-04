Kliima on aastatuhandete jooksul vorminud nii inimeste nina pikkust kui ka sõõrmete laiust.

Inimnina erineb meie lähisugulaste omadest tunduvalt. Teistel primaatidel on liigikaaslaste ninad sarnased, kuid meie ninad võivad näha välja vägagi erisugused. Vastse uurimuse põhjal määrab ninasõõrmete suuruse see, kui niiskes ja soojas kliimas elasid inimese esivanemad.

Miks on meie ninad nii erineva kujuga? (Vida Press)

Siiani ei olnud keegi põhjalikult kontrollinud levinud teooriat, mis selgitab inimninade erinevust sellega, et meie haistmisorgan on omamoodi õhukonditsioneer, mille ülesanne on sissehingatavat õhku soojendada – just ninas timmitakse hingamisteedesse jõudva õhu temperatuur ja niiskusaste sobivaks, et see kopse ei kahjustaks.

Juba 19. sajandil pani tuntud Briti anatoomiaprofessor Arthur Thomson tähele, et põhjamaalaste ninad on pikad ja kitsad, soojas ja niiskes kliimas elavatel inimestel on aga hoopis lühikesed ja laiad ninad. Thomsoni arvates avaldaski ninakujule mõju eelkõige ilmastik.