Rääkides kaaskolleegidega viimastest terrorirünnakutest Euroopas ja Venemaal, siis need on pannud mitmed muretsema ka enda pärast. „Üks Rootsi kolleeg ütles, et tema on viimasel ajal vältinud kesklinna just sellepärast, et ta tundis, et selline asi võib juhtuda. Soome kolleeg arvas, et olukord on täitsa hulluks läinud. Alles oli [rünnaku all] London, Peterburi ja nüüd Stockholm,“ rääkis Viira.