Stockholmi haridustöötajate koolitusele tulnud Varje einestas enne kella kolme koos kolleegidega Drottninggatanil. "Olime ära söönud, kui ühtäkki nägime, et inimesed jooksevad tänaval! Kõik jooksid, nutsid ja karjusid!" räägib naine, et peagi nägi ta ka kiirabiautot. Sel hetkel ei teadnud ta veel, mis on juhtunud. Vahetult enne sööma minekut oli ta kolleegidega sealsamas tänaval poodides kolanud. "Me jalutasime veel ka sel jalakäijate tänaval ja mina veel ütlesin, et kõnnime ikka natuke veel. Ma ei taha mõeldagi, mis oleks juhtunud, kui oleksime edasi jalutama jäänud," räägib Varje.

Söögikohast hirmuga välja joostes tahtsid nad esmalt suunduda metroo poole, et sõita sadamasse, kust pidi peagi väljuma laev tagasi Eestisse. "Aga mina ütlesin kohe, et sinna ma ei julge minna," ütleb Varje ja lisas, et ega inimesi vist enam sel hetkel metroosse ei lastudki. "Läksime sealt siis jalgsi sadamasse. Kõik jooksid ümberringi! Rahvas tormas üksteisest üle!"

Ajal, mil Varje Õhtulehega telefonitsi räägib, on ta parasjagu laeval ja teel tagasi Eestisse. Juhtunust on ta siiani šokis.