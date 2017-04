Kas tõesti on otse postitatud paberipahna seest võimalik leida rahapatakas?

"Arvasin algul ka ise, et punase ümbriku sees oleva reklaamipataka loosikupong on üks järjekordne petuskeem. Aga see on tõsi mis tõsi, et võitsin 40 000 eurot," räägib Põlvamaal elav naine, kes komistas leedukate vahendatud toitumisraamatut tellides peavõidule.

Toitumisraamatut "Toit meid kahjustab. Toit meid tervendab" pakkuva RD Direct Estonia kodumaahõnguline, aga samas rahvusvaheline nimi äratab eriti vanemaealistes usaldust.

Põlvamaal elav Hiie (76) tellis mullu turule tulnud firmalt mahuka nägusa välimusega raamatu siiski mitte Leedu juurtega tarbijamängus osalemiseks, vaid seepärast, et raamat paistab tõesti asjalik olema.