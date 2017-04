Põhja päästekeskusest öeldi, et Narva maantee 13 aadressil on väljakutse pommikahtluse pärast. Leiti kahtlane karp. Kedagi ei evakueeritud. Pool tundi hiljem lasi pommirobot kahtlase paki katki ja sellega oli operatsioon läbi.

"Ma olen kuulnud sellest. Praegu oli esimest korda, kui pommirühmaga reageerima pidime, see on hästi halb, et inimesed sellest meid ei teavitanud," ütleb välijuht.

Küsimusele, mis võis leidjale tekitada tunde, et tegemist on millegi ohtlikuga, vastab välijuht, et peitjad käitusid pealtnägija sõnul kahtlaselt. Võib-olla oligi pakk nii tehtud, et geopeituse mängija seda näeks, aga pealtnägijas tekitas see kahtlust.