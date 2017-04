Kes arvas, et tossuhullus on kõigest faas, mis läheb üle ja mida ei tasu eriti tõsiselt võtta, eksis rängalt. Järjest rohkem on selge, et tossud on ennast spordijalatsite kõrval jäädavalt kehtestanud ka täiesti arvestatavate tänavajalatsitena.

TOSSUD teevad ära! (Vida Press)

Ilmselt ei imesta enam keegi, kui tänaval jalutab vastu ülikonda kandev mees, kes on peente nahkkingade asemel tõmmanud jalga hoopis värvilised tossud või kui mõni naine on naiseliku kleidi juurde sobitanud paari retrotosse.

Tossud väljaspool spordisaali, linnatänaval on praegu sama tavaline nähtus kui retuuside kandmine pükstena.

Tõsi, retuuside kandmine pükstena on endiselt võrdne moekuriteoga, kuid tossude sobitamine muude riiete kui spordirõivaste juurde, on täiesti arvestatav ja seejuures ka veel vägagi moeteadlik teguviis.