Keskerakondlasest maaeluminister Tarmo Tamm lausus, et Reformierakonna endise esimehe Taavi Rõivase järjekordne sõnavõtt näitab, et Reformierakonna poliitikud püüavad jätkuvalt teenida poliitilisi plusspunkte Eesti rahvusvahelise maine kahjustamise hinnaga

"Peaminister ja mitmed ministrid on Süüria keemiarünnaku ühemõtteliselt hukka mõistnud. Sellest hoolimata püüab Rõivas taas kahtluse alla seada Eesti välispoliitilise liini ühtsust ja järjepidevust. Riigikogu aseesimehena Eestit esindades peab ta mõistma, et kahjustab oma valeväidetega meie mainet ning usaldusväärsust liitlaste ja partnerite silmis,“ rõhutas Tamm.

Ta lisas, et viide Peterburi Jaani kirikus toimuvale Eesti Vabariik 100 üritustele on silmakirjalik ja madal. "On arusaamatu, kas Reformierakonna poliitikud soovivad tõesti, et me loobuksime Eesti Vabariik 100 tähistamisest? Vägisi jääb mulje nagu Reformierakond sooviks Eesti Vabariigi sünniloost kustutada Peterburi Jaani kiriku eest alguse saanud meeleavalduse Eesti autonoomia toetuseks ning kümnete tuhandete toona Peterburis elanud eestlase rolli iseseisva Eesti riigi loomisel,“ selgitas Tamm.

"Me ei tohi kunagi häbeneda Eesti riigi sünnilugu, vaid peame tunnustama kõiki meie esivanemaid, kes vaba Eesti riigi rajamisse panustasid. Tegid nad seda siis toonase Eestimaa kubermangu territooriumil, Liivimaal, Riias või Petrogradis ehk tänases Peterburis. Kutsun reformierakondlasi üles hoidma ja tugevdama Eesti Vabariigi kuvandit, selmet meie hoolega kujundatud rahvusvahelist mainet murendada,“ rõhutas ta.

"Reformierakonna valvekommentaatorid peaksid ometi mõistma, et Eesti Vabariik 100 juubeliprogramm on suurem kui päevapoliitika ja ajutised plusspunktid. Paraku jätavad viimasel ajal ilmunud ründavad avaldused mulje, et eesmärgiks on seatud Eesti Vabariigi juubeliürituste ja meie riigi rahvusvahelise maine kahjustamine ning ühiskonna lõhestamine,“ lausus Tamm.