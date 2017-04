Päevas 300–400 kilomeetrit ratastel läbi Soome-Rootsi-Norra on jõukohane ka pere noorematele liikmetele.

"Meie ainus kindel eesmärk oli jõuda Põhja-Jäämere äärde ja nii on väga hea reisile minna, kui ei ole ühtegi kohustust. Lihtsalt sõidad ja vaatad, kuhu välja jõuad," ütleb reisihuviline Kerti Pellmas, kes sõitis suvel autoga läbi Soome, Rootsi ja Norra.

Kuna Kerti ja ta kolm last tahtsid minna Põhja-Jäämere äärde, kus ilmad on heitlikud ja soojaga pole just kiita, tundus juuli lõpp-augusti algus neile parim aeg. "Siis on ilmad tõenäoliselt kõige ilusamad ning kuna me plaanisime telgis ööbida, olid suvekuud ainukene valik," ütleb ta.

Kes aga plaanib hotellis ööbida, siis Lapimaal on väga ilus ka sügiseti. "Tundra näitab siis oma kõige värvilisemat palet, kuid oluline on täpne marsruut eelnevalt paika panna, sest paljud Lapimaa muuseumid on avatud ainult suvel."