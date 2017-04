Rootsi pealinnas Stockholmis Drottninggatanil sai hulk inimesi vigastada ja vähemalt kolm inimest on surnud, kui väiksem veoauto kesklinna rahva sekka sööstis. Stockholmis elav Kätlin rääkis Õhtulehele, et viibis õnnetuse ajal küll kesklinnast eemal, aga kerge hirmukübe on siiski temalgi sees. "Jube on ikka," sõnab ta.

"Keegi ei tea, mis juhtus ja kas see oli tahtlik või mitte. Osad hooned evakueeriti, näiteks justiitsministeerium on kinni."

Kätlin räägib, et satub Drottninggatani piirkonda peaaegu iga päev. "Eriti ma seal tänavatel ei jaluta, võib-olla paar korda nädalas hommikul vara või pärast tööd. Praegu on tähtis teada, et sõbrad-tuttavad, kes sealkandis töötavad-liiguvad, oleksid korras. Aga selles suhtes on õnneks okei, et see juhtus pärast lõunapausi ja tööpäev alles kestab," viitas ta sellele, et tipptunnil olnuks tänaval kindlasti rohkem rahvast.

Midagi aga siiski ta oma käitumises muudab. "Ega ma ju kooli nädalavahetuseks ei jää.. Ilmselt väldin metrood, liigun bussidega."

Teine eestlanna Triin oli intsidendi ajal Stockholmist eemal, kuid tunnistab, et sellest hoolimata tekitab juhtunu temas õudu: "Hirmus on, kui sellised asjad juhtuvad nii lähedal. Eriti arvestades, et tegemist on minu jaoks igapäevaselt külastatava piirkonnaga - nii minu elukaaslase töökoht kui minu ülikool jäävad intsidendi toimumise vahetusse lähedusse." Triin tunnistab, et ei julge hetkel Stockholmi sõita ja vaatab pidevalt live-ülekannet.