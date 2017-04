Merike Pajula, kes viibib sündmuste keskpunktis, kommenteeris veidi pärast kella viit:

"Oleme siin praegu ühes keldripoes peidus, meid on umbes paarkümmend inimest. Mõned olid täiesti hüsteerias, ei tea, kas olid mõne lähedase kaotanud. Nüüd on nad hakanud rahunema. Politsei eriüksus käis siit läbi ja käskis kõigil sees püsida, sest olukord kestab veel edasi. Olime just tänaval, seisume ehitustõkete taga, veok oli juba poodi kihutanud, kui keegi hakkas eespool karjuma, et pomm, pomm. Tekkis meeletu paanika. Seejärel jooksime lähedalasuvasse kitsasse tänavasse, kahe suure maja vahel, kust siis selle poe leidsime, kus peidus olla. Laskmist ma ise ei kuulnud, aga siin viibivad inimesed politseilt kuulsid, et laskmine käib. Ohvrite kohta ma ei oska praegu midagi öelda, aga neid võib olla palju, sest siin oli ikka väga palju rahvast."