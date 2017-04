“Mel on eneseimetleja. Ta on alati üritanud minu ja mu lapse vahele kõrget müüri ehitada," rääkis endine tantsija Gulzar. Kuid ta ei jätnud jonni.

Nimelt on välja ilmunud intervjuu tema esimese abikaasa Jimmy Gulzariga. 49aastane hollandlane, kes oli Meliga abielus 1998-200, väitis septembris The Sunile antud usutluses, et lauljatar takistas tal pärast lahutust tütrega kohtumast. Nende ühine laps Phoenix Chi on nüüdseks 18.

“Mulle tundub, et Mel peab ennast oma lastest tähtsamaks,” ütleb Gulzar. “Ta on kuulus ja ainus, mis loeb, on “Ma pean edukas olema”, see tung on peatamatu.”