Alates homsest ei saa tartlased kuus kuud kaarsilda kasutada, sest sild läbib põhjaliku 780 tuhande eurose uuenduskuuri. Tudengite ja teravate elamuste nautijate jaoks on halb uudis see, et kaare peale ronimine on pärast remonti tunduvalt keerulisem.

Ehitusinseneri ja kunagise tuntud alpinisti Peeter Varepi projekteeritud kaarsild sai valmis 1959. aastal (silla ehitust näitab põgusalt kroonikafilm) ja korralikku remonti polegi ta veel näinud. Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Urmas Mets ütles, et ehituse käigus võib igasuguseid üllatusi ette tulla, kuid eesmärk on sild uuesti avada oktoobris.

„Remondi käigus tõstetakse sild õhku, selleks on olemas spetsiaalsed sildade jaoks mõeldud tungrauad,“ selgitas Mets. „Umbes 500 tonni kaaluvat konstruktsiooni on vaja kergitada, sest silda kandvad konstruktsioonid on tarvis ära vahetada. Õnneks on silla vundament omal ajal väga korralikult ehitatud.“