"Harjutasin ikka päris kõvasti, ja oh sa poiss, ma võtsin nädal aega selle laulu saatel tantsides 15 naela alla," vahendab Us Magazine.

Iggy rääkis raadiointervjuus, et hakkas enne "Mo Bounce'i" videot dieeti pidama, sest teadis, et peab seal napilt riietatuna ahtrit vänderdama.

"Käisin ikka tunnis ka. Mul on üks treener, kes oskab väga-väga hästi tverkida, ja tema aitas mind. Ma ei teadnud enne, et selleks peab väga painduv olema. Mu õpetaja soovitas mulle tungivalt joogatrenni minna. Ma ei teadnud, et trerkimiseks tuleb joogat harrastada, aga selgub, et nii see on."