Ometigi on asi vaid kättevõtmises, et harjutada ja saada suuseksi tegemises tõeliseks meistriks, vahendab Your Tango.

Suuseksi tegemine ei ole sugugi lihtne. Millised on inimese eelistused, erinevad tehnikad ja asendid, milline on mehe keha - see kõik mängib väga olulist rolli. Suuseks ei ole ainult tehnika ja oskused, vaid see on ikka tõeline kunst!

Alusta silitamist juba siis, kui mehel veel püksid jalas on. Kui püksid jalast ära, siis silita jalgu ja puuduta mehe jalgu, kõhtu - libista end õrnalt üle peenise. Sageli unustavad naised lihtsa asja, et enne tõsisemalt asja kallale asumist - armsad musid ja suudlused meheau pihta ei ole sugugi liiast.

Meestele meeldib eelmäng. Kuigi meestele meeldivad ka kähkukad, siis aitab korralik eelmäng orgasmi tal palju tugevamalt ja mõnusamalt kogeda.

2. Ära unusta oma käsi

Kuigi kasutad suuseksiks oma suud, siis see ei tähenda, et võikskid oma käed tegevusetult rippu jätta. Kasuta neid silitamiseks, masseerimiseks, hõõrumiseks, stimuleerimiseks. Pööra tähelepanu ka mehe munanditele. Ka nendega tuleb hoolikalt tegutseda, et mees haiget ei saaks. Tee kõike õrnalt, kuid mõnuga!

3. Suuseks olgu märg!

Kõige lihtsam ja kõige olulisem - suuseks olgu märg! Mees tunneb sujuvust ja mõnu. Märg suuseks on palju sensuaalsem, lustlikum ja nauditavam. Orgasmist rääkimata! Kui sul on piisavalt sülge, siis piisab sellest. Kui ei, siis kasuta libestit. Eriti mängulised on proovinud ka siirupit või vahukoort...

4. Ei mingeid hambaid!

Paljud naised tahavad õppida, et mida ja kuidas head suuseksi teha. Ometigi on oluline ka teada, et mida mitte teha. Kui tahad, et mees naudiks ja lõdvestuks, siis üks kõige olulisem nõuanne - väldi hammaste kasutamist!

Mehe peenis on tundlik ja hammaste kriimustamine - olgu see või kogemata - see on väga valus! Valu tapab kogu mõnu.

5. Erinevad tehnikad ja katsetamine

Sa võid teada ja osata kõike tehnikaid suuseksis, aga kui sa neid omavahel vahetades ei kasuta, siis hakkab igav sinul ja mehel. Igavus tapab kire...