Kas mees lõpetas enne, kui te jõudsite õieti alustada? Ja niimoodi juhtub ikka ja jälle? Erootikapood Wildberry annab mõned nõuanded, et te mõlemad jõuaksite voodis kogeda maksimaalset naudingut.

Pikenda eelmängu. Kui mees on kogenud enneaegset seemnepurset, siis võib see mõjuda ka järgmistele kordadele, tuues kaasa ärevust, mis mõjutab otseselt erektsiooni tugevust. Palju eelmängu, kus ta saab ennast vabana tunda ega peaks liigselt kiirustama, mõjub tema sooritusele kindlasti positiivselt.

Loe märke ja pea vajadusel pausi. Kui sisenemine viib ta orgasmile liiga lähedale, siis lase tal väike paus teha ja kasutada selle asemel näiteks suud või sõrmi. Sellest on vähem stimulatsiooni Temale aga otsesem ja tugevam Sinule. See saab olla ju ainult hea asi.

Vahetage poose. Vahetades tihti poose, kasutades ebakorrapäraseid tõukeid või vaheldudes sügavate ja lühikeste tõugete vahel võib kindlasti aidata mehel kauem vastu pidada. Üldiselt peavad mehed kauem vastu misjonäri poosis ja siis, kui naine on peal.

Proovige vibraatoreid. Kui paljud naised on võimelised mitmeks järjestikuseks orgasmiks, siis mehed ei ole paraku sellega õnnistatud. Lisame sellele fakti, et ainult 25% naistest on võimelised kogema vaginaalset orgasmi ja asjad võivad minna päris keeruliseks. Proovige appi võtta vibraator ja näita talle, kui väga sulle meeldib sellega mängida. Las ta viib sind orgasmini enne kui lased tal jälle siseneda. Võid appi võtta ka dildo, kui tahad mehele natuke puhkust anda.

Kasutage peeniserõngast. Peeniserõngad on viimasel ajal väga populaarsed ja seda heal põhjusel. Hästi sobiv või reguleeritav rõngas peatab liiga varajase seemnepurske. Siiski meeldetuletus, et rõngast ei ole soovitatav kasutada üle 20 minuti korraga

Kasutage kondoome. See meetod on juba vana ja palju proovitud. Iga mees võib öelda, et kondoomid teevad ta vahekorra ajal vähemtundlikuks.

Kasuta orgasmi edasilükkajat. Olemas on spetsiaalsed vahendid, et mehe orgasmi edasi lükata. Katsetage.