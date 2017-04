Rail Balticu ehitus kallineb kui pärmi peal. Kui kuus aastat tagasi arvestati ehituse maksumuseks 3,6 miljardit, siis nüüd juba 5,8 miljardit. Et kupatus on kallinenud poole võrra veel enne kopa maasse löömist, siis on selge, et tegelik maksumus jõuab veel mitu korda suureneda. Kindel on vaid see, et Eesti saab selle raha eest ainult kaks peatust – Tallinn ja Pärnu.