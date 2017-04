Valitsuse otsus lasta eelarve defitsiiti rõõmustab kulutamise pooldajaid ja paneb range eelarvedistsipliini pooldajaid nördima. Ootuspäraselt on kritiseerijate esirinnas opositsiooni tõrjutud Reformierakond, kuid kava vastu on ka Eesti Pank, kelle hinnangul Eesti majandus ei vaja hetkel kulutamise näol lisastiimuleid. Presidendi majandusnõunikus Heido Vitsuris lööb aga välja Keskerakonna poliitik, kui ta valitsuse otsust kiites räägib avanevatest tõeliselt oluliste investeeringute tegemise võimalustest.

0,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust võib tunduda esmapilgul küll väiksena, et õigustada sel teemal vaidluse puhkemist, kuid tegelikult on tegu 115 miljoni euroga. Kui me kord juba lubame endale rohkem kulutada, kui teenime, siis on põhiküsimuseks – kuhu seda raha kulutada? Mis oleks tõeline ja tulevikkuvaatav investeering, millest kogu ühiskonnale kasu tõuseks? 115 miljoniga ahvatlevalt samas suurusjärgus on Keskerakonna suure lemmiku linnahalli remondikava. Kõpitseda üles nõukaaegne koloss, mille tulevikust on teada vaid see, et sinna kolib Tallinna televisioon? See jätaks defitsiitilaskmisest puhtalt erakondliku ettevõtmise mulje. Pigem juba otsustada teedeehituse kasuks – kui seda viidaks ellu ka väljaspool juhtivate keskerakondlaste valimisringkondi. Just kiirete ühenduste puudumises on ettevõtjad näinud majanduse arengu olulist takistust. Olulise boonusena võidaks ühiskond ka liikluse turvalisuse pealt.

Kindlasti tuleb vältida valitsuserakondade ahvatlust kütta see raha valimiste lähenedes kampaanialubaduste ahju. Jagades selle summa laiali riigikogu katuseraha põhimõttel, siis saaksid paljud küll natuke raha, kuid juba järgmisel aastal ei mäletaks keegi enam, kuhu see sada miljonit tegelikult kulus.