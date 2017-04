Väga põnevad on olnud Eesti saared. Minu jaoks on üllatav, et inimesed elavad kaugel väiksel saarel, kuhu peab laevaga sõitma. Mina ei suudaks sellises eraldatuses elada. Nagu maailma polekski olemas. Mul hakkaks hirm.

Käisin ka Obinitsas paasapäeval, mis on sealsete elanike suurim usupüha. Teenistus kirikus, ristikäik ning haudade peal söömine-joomine on õigeusu tõttu mullegi tuttav ja tegi Setumaa mulle veelgi lähedasemaks. Tunnen end seal väga hästi.

Kihnus läksime öösel mööda teed ja oli nii pime, et orienteerumiseks vaatasime üles: kuigi seal tähti ei siranud, oli taevariba kahel pool teed mustavat metsa ometi pisut heledamat tooni. Näha polnud sammugi ja taevatee andis aimu, kuhupoole kulgeb meie tee. Kartsin pimedas, et karu tuleb...

Kihnust meenub naljakas seik. Kõndisime mööda teed ja vastu sõitis külgvankriga mootorratas, mille korvis istus suur hundikoer. Kui see oli meist mööda kihutanud, pöörasime muidugi pead ja mida me näeme – koer oli end väga väärikas poosis ülakehaga ringi keeranud ja vaatas omakorda meile järele: kes need veel sellised on? Seda olukorda naeran vist elu lõpuni.

Mäletan, kuidas Kihnust lahkumisel vaatasin laevapäras mahajäävat saart ja tundsin hinges kergendust: saan tagasi linna, inimeste keskele! Olen läbinisti linnainimene, kogu varasema elu elanud Thbilisi kesklinnas. See on kärarikas linn, aga sellest sain alles siin aru. Märkasin kohe, kui vähe on teie linnades inimesi liikvel, eriti siis, kui päikest ei paista. Raske oli harjuda, et linnas on nii vaikne ja kõik oleks kui välja surnud. Suvistel nädalavahetustel hõrenevad autode rivid hoovides – paljud põgenevad maale.

Riias on muuseas inimesed tänavatel! Võib-olla on selle põhjus venelaste suurem osakaal ja nende aktiivsem linnakultuur. Võib-olla pole slaavlastel sugulaste ja suvilatena maal tugipunkte. Igatahes tundub, et eestlased pole linna(kultuuri) päriselt omaks võtnud. Selles mõttes on Valdur Mikital õigus.

Minagi olen siinse rahuga harjunud. Thbilisis olles märkan, milline suur liikumine, signaalitamine ja hirmus lärm on ümberringi. Kui kärarikkad on grusiinid! Varem ei häirinud see mind üldse, see oli igapäevaelu loomulik taust. Akna tagant hiliste öötundideni kostev mürafoon ei takistanud uinumist. Pigem segas seda Eestis valitsev vaikus. Nüüd on vastupidi ja Gruusias olles tekib igatsus Eesti vaikuse järele.

Miks te külas ei käi?

Paljud Thbilisi majade sisehoovid on mitme perekonna jagada, vanad väärikad puitmajad kostavad läbi ja naabrite elu on nagu peo peal. See on selline Itaalia värk, kus mitu põlvkonda elab koos. Naabrite juurest läbipõikamine on kõige tavalisem asi ja sellest tunnen küll suurt puudust. Imestasin alguses, miks me Tallinnas naabritega ei suhtle? Miks me lihtsalt ei koputa nende ukse taga, et teha ettepanek kohvi juua. Miks me ei laena neilt soola või toole, kui on oodata suuremat hulka külalisi? Mis seda takistab?

Gruusias on külaline nagu jumala kingitus, kes on tähelepanu keskpunktis. Iga külaline teeb rõõmu, külla võib alati minna ja seda ka ette teatamata. Tuntakse rõõmu suhtlemisest ja lobisemisest. Eestis on kõik teistmoodi ja sõltub konkreetsest kodust. Vahel ei tulda isegi uksele vastu või ei saadeta külalisi korralikult ära.

Minus tekitab hämmastust hajaasustus: teie külades elab naaber kilomeetri kaugusel. Kuidas see võimalik on? Miks ei taheta lähedal elada? Miks on hea olla eemal? Eestlased on väga endassesulgunud inimesed, aga kui mõtlen, et seda on kujundanud ka kliima ja poliitika, siis saan sellest aru.

Kuigi ma igatsen taga paljusid koduseid asju, olen üpris ebatavaline grusiin. Ma pole temperamente, vaid väga rahulik ja aeglane. Olen tihti hädas, kui peab kiiresti midagi otsustama või tegutsema.

Sageli heidan endale tagantjärele ette käitumist ja reageeringuid teatud olukordades: miks ma ometi ei öelnud seda ja toda, miks ma endast nii rumala mulje jätsin? Aga siis, kui olnuks aeg reageerida ja tegutseda, hoopis mõtlesin...

Võib-olla on see selgitatav mu juurtega. Olen küll isa poolt megreel – megreelid on temperamentsed – aga meie päritoluliin ulatub ka Racha piirkonda, kus inimesed ongi rahulikud. Naljaga pooleks võib öelda, et grusiinid on aeglased. Me hilineme ju kogu aja. Suhtumine on: täna ei jõudnud, teeme homme. Me petame ära liigse rääkimisega.

Gruusia regioonidel on tuntavad vahed, ka keelelised. Samuti on suur vahe maa- ja linnainimestel. Üksteist tuntakse eksimatult ära aktsendist, keelekasutusest ja mentaliteedist. Vastastikused eelarvamused ja sageli võõristuski on tugevad. Hinnanguid inimestele antakse tihti selle järgi, kust keegi on pärit.

Turvaline tunne

Eestis pole linna- ja maainimestel ehk suurt vahet, küll aga linna- ja maakeskkonnal. Saartel ja maal on inimesed – ka mandrilt või linnast pärit külalised – rohkem avatud, rõõmsamad ja kontaktsemad. Inimesed, kes pole tuttavad, suhtlevad nagu sugulased. On selline oma pere turvaline tunne.

Harjumaa seenemetsas astus meie seltskonnale ligi tore naine, kes tundis huvi, milliseid seeni me korjame ja õpetas, milliseid võiksime veel korjata. Olime seni oma teadmatusest ära põlanud kahtlase välimusega Eesti metsade maitsvaima söögiseene. Tundub, et kui inimesed on linnast eemal ja neil on ajada mingi ühine asi, kaovad ka nendevahelised piirid.

Olen alati tõmmanud paralleele Gruusia ja Eesti looduse vahele. Siin pole mägesid, aga on oma ilu. Milline rohelus ja värvigamma on kevadest sügiseni! Eriti meeldib mulle muruvärv, mida meil polegi. Meil on muru kollane. Ja taevasina! Enne jaanipäeva märkasin taevas sellist imepärast sinist, et... Arvasin, et sellist sinist saab teha üksnes arvutigraafikas.

Varem mulle mets ei meeldinud, aga nüüd kipun sinna alatasa. Kui seda katab sammal, tekib tubane tunne. Metsas on kordumatu aura. Olen imetlenud inimesekõrgusi sipelgapesasid, näinud, kuidas metsaveerel lidub jänes auto ees ja rebane ületab teed. Mulle meeldib, kuidas te hoiate oma loodust, mille näiteks on ökodukt Kose juures. Samuti on mulle avastuseks inimeste tehtud linnumajad koduaedades.

Raske on leppida sellega, et poes on aasta läbi müügil maitsetud ja keemiast tulvil puuviljad. Gruusias on valik külluslik ja keemiat pole ollagi. Alguses vaatasin sinisilmselt poodide ilusaid puuviljalette, aga nüüd ootan kannatamatusega, millal valmivad Eesti oma aiasaadused.