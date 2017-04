Kaege, nagu demokraatlikud rõõmustavad, naftahinnad pidada maailmaturul väga all olema. Seetõttu niigi edumeelsete sanktsioonide all ägav Venemaa omadega täiesti käpuli. Ainuke häda, et bensiin siin maal muudkui kappab ja kappab suuremate numbrite suunas. Aktsiis, ütlevad.

Emakeelepäeva ootuses hakkas üht meest painama, et mis see aktsiis õieti tähendada võib. Kaege, üks väikene häda siin maal on võõrsõnade pildumine mõtlemata, mis sa nüüd ütlesid, kui ära tõlkida. Toor- ja väärtõlge, mis kohe pähe kargas, oli liialdusmaks. Mis osutus muidugi valeks. Vana Webster ütles, et excise võib tähendada ka eemaldamist. Et... eemaldusmaks. Mille eesmärk, kui seda rada pidi edasi minna, on maksustatavat muidu õnnelikust elust eemaldada.

Pahede maksuks on ju kah hellitavalt nimetatud. Alkohol, tubakas, kes omavahel ammu karvupidi koos, et kumb see siis on sisevaenlane number üks.

Neist kahest võib veel kuidagi aru saada. Kui mõelda ennast elukutselise keelaja, teiste inimeste elu korraldaja nahka. H. L. Menckeni – oli kunagi Ameerikas selline purutagurlik kirjamees – sõnadega, puritaaniks, keda pidevalt painab hirm, et kellelgi kuskil võib olla mõnus.

Kuigi siin on hea mitu kuigit.

Ainuke edukas keeluseadus, mida ma tean, käib paketis islamiga. Eks me sinnapoole oma pagulastelembusega liigu.

Mida enam te käraka hinda üles ajate, seda enam trügib sisse solk. Eelmisel aastal oli üks sünge aastapäev, 15 aastat massilisest solgimürgitusest Pärnumaal. Ja ärgu põlastatagu, et las vanad, harimatud ja vaesed, need, kes küsitlustes valesid valikuid teevad, koolda. Meil kõigil on varbavahed ikka üsna sõnnikused. Satud maapittu... pakutakse head ja paremat... aga jook on teada Maali mant toodud. Siiani on kõik olnud hästi, aga kui Maali või teda varustav Juuli enda teadmata tont teab mida võrkudesse paiskavad? Ministeeriumi lauaülem ja juhutööline on samast liigist ja surevad samamoodi.

Mispärast ise, kui eelmisel aastal see Pärnu lugu meelde tuli, on hakatud viinaviskamise man pudeleid jälgima. Maksumärk ja et kork õigesti krigiseks.

Inimestel on ju haugi mälu. Varem või hiljem võib, ei pea, aga võib jälle midagi sarnast juhtuda. USA keeluseaduse aegu algatanud piirituse mürgitamist karmimad karskusvõitlejad – las joodikud surra.

Puskariajamine on veel suhteliselt ohutu ja tervislik. Pervatš on kummiliimi noorem vend. Meistri tehtud handsa on aga nektar.

Võib aeg-ajalt lugeda uhket ettekannet: Narvas saadi kätte 200 000 salasigaretti. Pähelöövalt suur number, tõsine töövõit. Arvutage ümber – 10 000 pakki, 1000 plokki, umbes 1000 suitsetaja nädala jagu. Tühine kogus, tegelikult. Suitsetajaid on meil siin erinevatel hinnangutel 300 00–400 000. Keegi ei julge kokku lugeda, saavad veel aru, et kujutavad endast kõige arvukamat vähemust. Teevad veel erakonna ja mis siis Big Pharma ütleb.

Kaevavad veel välja veidraid lugusid. Kuis Londoni suure katku aegu 1665-1666 lapsedki suitsetama pandi. Ameeriklased, neilt tubakas pärit ju, said esimese katku kaela 1900 San Franciscos – ja seegi tuli sisseveetud hiinlastega.

Hea küll, kokkusattumus. Nagu ka, et veel 1950. aastatel soovitasid arstid suitsetamist astma vastu. Mis on kahtlase Wikipedia andmetel levinud sedapidi, kuis tubakavastane võitlus edusamme teinud. Jaa-jaa, valeandmed, vihakõne, libauudised.

Olgu. Tinapanemisest võib loobuda, see ei ole eluks vajalik. Eestis on väga hea vesi, siin võib lolle välismaalasi ehmatada otse kraanist joomisega. Esivanemad jõid õlut ja olid kogu aeg kerges vines, vähemalt linnades, just sellepärast, et vesi ei kõlvanud otse juua. Mõnes linnas oli veejoomine lausa keelatud. Soldatid ja madrused said omal ajal nii 3-4 liitrit õlut ja topka päevas, mitte selleks, et purjuspäi on julgem sõdida, vaid et neil püksid pidevalt rebadel poleks.

Puritaanide õnnemaa

Suitsetamisest võib loobuda, tinapanekust ka. Alkoholi- ja tubakaaktsiis on nii-öelda ümberkasvatusmaksud, kehtestamaks puritaanide õnnemaad, kus kõik on vooruslikud, usuvad kanalüütikuid ja eksperte, maksavad makse rõõmuga ja küsivad, kas oma nööri peab kaasa võtma, kui poomiseks läheb. Eesmärk on näha, olgugi see igav, nukker ja hall.

Aga kütuseaktsiis laseb lõdvikud kokku. On see kah puritaanide mõtetes paheks loetav ja tahab väljajuurimist? See pole suunatud maks, mis puudutaks ainult või enamasti meeselanikkonda, kes kordab taas valelikku mantrat: valitsus, mis... Kõik saavad pihta. Kõike veetakse ikkagi lõpuks laiali autodega ja, kui liitrikene saab maksu otsa, saab hinda otsa nii õlle- kui lutipudel.

Ja ons keegi neist mõelnud, millega asendada? Tegelikult ka. Meil käib siin hull elektriautode, taastuvenergia jutlus, aga üks aga ajab teist taga. Päikesega on vähemalt siin maal teadagi. Tuul ei puhu kogu aeg. Elektriauto niiöelda paagi teeb külm öö tühjaks. Mis on kõik nipet ja näpet.

Kõik tahavad ja saavad pealemaksmist. Mis kisub arvama, et ega see päris õige asi ole. Võrreldes kaugete aegadega, kivisüsi oli kunagi uus ja pöördeline kütus, mis loomulikul viisil vanad kütted koomale tõrjus. James Watt ei tormanud kuninga manu jutuga: maksa mulle peale ja keela hobused ära. Henry Ford kah ei nõudnud voorimeeste maksu kehtestamist. Trammiliine oli küll kokku ostnud ja üles võtnud.

Nii-öelda uus ja puhas tahab muudkui poputamist. Hullusti mõelda, siis kõige nähtavamale ehk tuuleenergiale – iseenesest on see koletu tiivik ju vahva lähedalt vaadata – pealemaksmine võib viia maade unarule jätmisele. Milleks peaks härra vaevama ennast mingite viljade, loomade ja muu kahtlase ja riskantse äriga, kui raha, riiklikult tagatud pealegi, niigi tasku jookseb.