"Olgem ausad - kuna mul endal veel lapsi pole ja Krõõdal tuleb neid neli, siis on minu jaoks kõige raskem ehk see, mis seostub emaduse, raseduse ja sünnitusega," tunnistab "Tõe ja õiguse" Krõõda osatäitja Maiken Schmidt.

Kuigi võiks arvata, et näitleja jaoks on raskeim teksti pähe õppimine, ütleb Maiken, et tema jaoks on hoopis keerulisim ette kujutada emaduse ja lapseootusega seotut.

"Ma olen seda teemat uurinud oma sõbrannade ja sugulaste käest nind kujutanud ette, mis tunne see võib olla, kuid siin tuleb appi võtta näitlejameisterlikkus," räägib Maiken ja paljastab, et ta on palju küsimusi küsinud oma õelt, kel samuti on neli last.

Vaata videost, mida Maiken Õhtulehele veel rääkis.