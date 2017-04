„Tahaks loota, et USA jõuline sõnum jõuab kohale nii Damaskuses kui ka Moskvas," kommenteerib USA tiibrakettide lööki Süüria lennubaasi pihta vastuseks Assadi režiimi korraldatud keemiarünnakule riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso (SDE).

"Kineetilise jõu kasutamine pole normaalsetes rahvusvahelistes suhetes kindlasti eelistatud valik, aga on olukordi, kus see võib olla möödapääsmatu ja vajalik, lisas ta.

Hanso sõnul ei mahu keemiarelva kasutamine, eriti kaitsetu tsiviilelanikkonna vastu, rahvusvahelise õiguse ega ka lihtsalt inimeseks olemise aktsepteeritud raamidesse.

"Hämmastav, et Venemaa ja Al-Assadi janatoomilikud apologeedid ei suuda nii lihtsat asja mõista,“ ütles Hanso, vastates Euroopa Parlamendi saadiku ja Keskerakonna juhatuse liikme Yana Toomi lauskriitikale välisminister Sven Mikseri (SDE) aadressil, kelle arvates oli USA vastulöök pärast Assadi keemiarelvarünnakut vajalik ja asjakohane.

"On selge, et Idlibi provintsis toimunud keemiarünnakule ei saa jätta jõuliselt reageerimata. See võib säästa palju süütuid elusid. Keemiarünnak näitas, et katsed keemiarelva täielikuks väljaviimiseks Süüriast on kas ebaõnnestunud või siis toodetakse seda uuesti. Igatahes on Venemaa vastuseis ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile keemiarünnaku järel kahetsusväärne. Seda kõike kokku võttes: USA rünnak ei tulnud üllatusena, nii Moskva kui ka Damaskus said teada, et "punane joon“ eksisteerib ka päriselt,“ resümeeris Hannes Hanso.