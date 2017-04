Eesti välispoliitika instituudi eksperdi Karmo Tüüri hinnangul tõestas USA raketirünnakuga Süüria õhuväebaasile oma võimekust olla jätkuvalt maailmapolitseiniku rollis. Tõrvatilgaks meepotis on selle sammu rahvusvahelise õiguse aspekt. "Tänane hommik algas ilmselt kõigi välispoliitika vaatlejate jaoks kuumalt. Lausa tulikuumalt. 59 raketti, mis lasti välja USA aluselt ja purustasid Süüria lennuväebaasi [kuskohast olla sooritatud keemiarelvarünnak], lõid paljud kaardid segamini ning sunnivad toimuvat ümber mõtestama," ütleb Tüür. Vahemeres paiknevalt kahelt hävitajalt tiibrakettidega sooritatud rünnak on kui mündi kaks eri poolt. "Ameerika Ühendriigid tõestasid taas, et nad on maailmapolitseiniku rollis. Ehk siis nad suudavad ja tahavad sooritada vajadusel ühepoolseid operatsioone."

Teine asi on aga see, kuidas see haakub rahvusvahelise õigusega. "Siin on väga suuri küsimärke ja meie kui väikeriik peaksime olema väga kindlad rahvusvahelise õiguse järgijad. Kuna USA tegi seda ilma ÜRO mandaadita, siis igasugused sündmused, igasugused ühepoolsed teod, sõjalised aktsioonid, mida teostatakse selleta on meie jaoks negatiivsed," lmärgib politoloog.

Tüüri arvates on USA uue presidendi Donald Trumpi samm igati ootuspärane, sest ta soovib eristuda oma eelkäijast Barack Obamast ja käituda teistmoodi. Venemaa puhul pöörab ekspert sõnade asemel tegudele tähelepanu. See on tähtis, kas ja mida Venemaa nüüd ette võtab või jääbki vaid retoorika juurde. Ameerika Ühendriikide kaks Vahemerel paiknevat Arleigh-Burke´i klassi hävitajat tulistasid täna öösel välja 59 Tomahawk-tüüpi tiibraketti, mis tabasid sihtmärgiks võetud Shayrati õhuväebaasi Süürias. Õhulöök tehti, sest USA on veendunud, et teisipäevane keemiarelvarünnak sai alguse just sellest baasist.