Peaminister Jüri Ratase sõnul on Assadi režiimi keemiarünnak oma inimeste vastu räige rahvusvahelise õiguse rikkumine ning näitab selgelt, et senine kurss ei ole Süüria konfliktile lahendust toonud.

"Süürias toimunud keemiarünnak tsiviilelanike vastu on räige rahvusvahelise õiguse rikkumine. Rahvusvaheline üldsus ei saa loomulikult jätta siin reageerimata. Samal ajal kõik katsed leida Süüria konfliktile rahumeelne lahendus ÜRO Julgeolekunõukogus on Venemaa vastuseisu tõttu paraku ebaõnnestunud," lausus Ratas. "USA sekkumine lähtus meie info põhjal eelkõige eesmärgist tõkestada sõjalise infrastruktuuri kasutamine Assadi režiimi inimsusevastasteks- ja sõjakuritegudeks."

Peaministri sõnul on USA administratsioon kinnitanud, et tegemist oli ühekordse aktsiooniga. "Nüüd on küsimus selles, mis on Assadi järgmine samm ning kuidas käitub Venemaa. Keemiarünnak näitab, et katsed keemiarelva täielikuks väljaviimiseks Süüriast on ebaõnnestunud."