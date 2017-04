Laupäeva õhtul jõuab ETV ekraanile uus dokumentaalsari "Looduse võimsad vaatemängud", mis toob vaatajateni ilu, mida pakub loodus oma värvikirevuse ja rikkaliku elustikuga.



Tegemist on kolme eriti suure muutusega looduses: Uus-Inglismaa sügisvärvid, Okavango delta üleujutus (kõrbest vetevallaks) ja Teravmägede muutumine jääkuningriigist elurikkaks tundraks. Uus-Inglismaa pakub kõige imelisemat värvide muutumist maakeral, kui suve roheline asendub sügise kuldsete ja leekpunaste toonidega. Filmis vaadeldakse, kuidas puud tegutsevad metsaasukatega käsikäes, et luua uhket värvide pillerkaari.



Põdrad, okassead, karud, vöötoravad, lõgismaod ja igasugu röövikud mängivad kõik oma olulist rolli, aga üllataval kombel on metsa enda värvikus sündinud kobraste, sipelgate ning inimeste koostöös.



Uus dokumentaalsari "Looduse võimsad vaatemängud" on ETV ekraanil laupäeval kell 18.40 ning kordust saab näha pühapäeval. Sari on ETV kodulehel järelvaadatav seitsme päeva jooksul pärast eetrisolekut, seda ainult Eesti territooriumil.