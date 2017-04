"Meil on 90 nimega näitlejat, filmime 70 võttepäeva ja võttegrupi liikmete arv on 55-60," paljastab filmi "Tõde ja õigus" produtsent Ivo Felt pisut filmi mastaape. Muide, Läti piiri äärde Mõnistesse ehitati filmiks lausa päris küla ja ühtki papist maja, nagu mõnikord filmivõtetel, püsti ei pandud.

"Me oleme ehitanud päris majad ja sellel on kaks põhjust. Üks on see, et elame sellistes tingimustes ja teine see, et filmime nii sees kui väljas," sõnab Felt ja ütleb, et interjööri filmides vaatajat petta ei saa. "Meie kunstnik on näinud kohutavalt vaeva, et need asjad sinna oma meeskonnaga püsti saada."

Vaata videost, kuidas ja kellel tuli mõte "Tõde ja õigus" filmiks teha ning mida Ivo Felt Õhtulehele veel rääkis.