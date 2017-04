Kevade saabudes, kui loodus tärkab, on inimesed veel talveunes ja vajavad peale päikese lisaenergiat. Kristallihaldjate keskuse kristallihaldjas Merlin Talonpoika annab nõu, et kindlasti tuleks minna sel ajal välja, tärgata koos loodusega ning ammutada energiat täiel määral, võttes appi ka kristallid.

"Üheks suurepäraseks väsimuse peletajaks on imeline tsitriin. Juba tema ilus kollane värv peegeldab endast välja soojust ja rõõmu. Kristalli võimuses on vabastada sind väsimusest ja näidata kõike positiivsetes toonides. Temas olev päike nakatab ka sind. Lisaks väsimuse peletamisele aitab tsitiin luua küllust. Julgustab elama elu täisväärtuslikult ja ennast väärtustades, sest nii saad oma ellu luua seda, mida kõige enam soovid,“ räägib Talonpoika.

Tsitriiniga sarnaselt toimetab ka oliviin ehk peridoot, kelle kirgas heleroheline välimus meenutab tärkavat kevadet – toob soojustunnet ja suurendab lootust. Vilka ja rõõmsa energiaga oliviin toob su päevadesse päikesevalgust, õnne ja ilu märkamist, isegi väike tükike on võimeline tõstma meeleolu ja enesehinnangut.

Jõudu ja energiat aitab taastada granaat. "Nagu tema sügavpunane värvuski, õhkub sellest jõulisust ja tegutsemistahet. Väga suurepäraseks koosluseks väsimuse peletamiseks on granaat ja mäekristall. Nende kahe kristalli koosmõju on väga puhastav ja tasakaalustav. Mäekristalli nimetatakse kristallide kuningaks ja meistertervendajaks ning seetõttu on tal võime tasakaalustada Sinu energiavälja ja viia see täiuslikku seisundisse,“ selgitab Talonpoika.

Üks kevadine rituaal…

Siinkohal olekski Kristallihaldjate poolt praktiline soovitus, kuidas vabaneda nii-öelda talvisest kasukast ja asendada see kevadrüüga. Võimalusel jaluta looduses, metsas või veekogu ääres, mis on teatavasti ühed parimad energiaallikad. Mets aitab Sul pingeid maandada ning veel on sellel maagiline omadus muuta negatiivne positiivseks. Võta jalutuskäigule kaasa eelmainitust sobivaim kristall. Leia endale sobiv koht, kus tunned end hästi ja kooskõlas loodusega. Sule silmad, hoides samal ajal käes kristalli. Kujuta, kuidas Sinu jalataldadest väljuvad justkui puujuured ja ulatuvad sügavale maasse. Lase endal rahulikult olla ja luba väsimusel läbi jalataldade maasse minna. Seejärel pane kristall enda ette maha ja lausu: "Kallis Maa, palun täida see kristall energia, elujõu ja rõõmuga. Anna talle jõud ja vägi, et ta saaks seda sama anda ka mulle. Olen joondatud, maandatud ja tasakaalus. Aitäh.” Seejärel võta kristall pihku ja tunneta seda päikselist soojust ja energiat, mis Sinusse voolama hakkab. Võta kristall endaga kaasa ja hoia lähedal, just nii kaua, kuni tunned, et kristall saab sind toetada.

Tõsta enesekindlust koos kristallidega

Kevad ja saabuv suvi on meist enamike lemmikaastaajad. Üldjuhul hakatakse just kevadeti kestast välja pugema ja tahetakse liikuda uues suunas. Sageli aga võib puudu jääda just julgusest ja pealehakkamisest. "Enesekindlust on võimalik tõsta erinevalt, kuid väga lihtne ja tõhus moodus selleks on kristallid. Üheks parimaks enesekindluse kristalliks on tiigrisilm, kellel sõna otseses mõttes on tiigri omadused. Tema kandmine annab sulle toetust mis iganes ettevõtmises, aidates samal ajal jääda väärikaks ja otsusekindlaks. Samas õhkub temast pehmust, mis tekitab turvatunnet ja soojust. Kui tunned end kaitsetuna, on ta suurepärane abiline, andes toetust ja turvatunnet,“ selgitab kristalliterapeut Merlin Talonpoika.

Lisaks tiigrisilmale on väga toetav ja kindlustunnet toov kristall ahhaat. "Tema tugevad ja puhastavad energiad aitavad vabaneda sinus olevatest hirmudest ja ebakindlusest. On suurepärane toetaja rasketel hetkedel, andes jõudu ja vastupidavust. Ahhaat aitab sul vaadata enesekindlalt tulevikku, eemaldades hirmud ja luues stabiilsuse,“ lisab Talonpoika.

Samuti sobivad enesekindluse tõstmiseks karneool ja kollane kaltsiit.

Poeta kivid ka koju

Enesekindluse tõusmisel on oluline roll ka kodul – see on ju meie kindlus ja paik, kus soovime end tunda turvaliselt ja hästi. Seetõttu olekski vajalik kasutada majapidamises kristalle, mis kodu energeetikat puhastavad, sest nad hoiavad sinus alles ka enesekindluse ja hea enesetunde. "Et tunneksid end kodus hästi, siis soovitame panna toa nurkadesse seleniidid. Olles paigutanud kristallid toa igasse nurka, moodustavad nad sinu kodus puhastava energeetilise võrgustiku. Seleniit on ääretult puhastav ja kõrge võnkesagedusega kristall. Tema energiat võid tajuda ka külma ja kargena. Olles asetanud seleniidid toa nurkadesse, võid tunda ruumis kerget õhuliikumist,“ annab Talonpoika nõu. "Et võimendada enesekindlust, soovitan lisaks seleniidile asetada toa nurkadesse ka tiigrisilmad. Siis on õhkkond ühtlasi puhas ja täis enesekindlust.“

Lisaks seleniidile on väga hea kodu puhastaja, negatiivsete energiate mahalaadija ja kodu kaitsja must turmaliin. Ka turmaliinist võib teha kodule kristallvõre paigutades kivikesed kodu välisnurkadesse, need mõttes omavahel ühendada ja öelda kristallile, mida ta tegema peaks.

Kodu harmoonia loomiseks ja ruumi energiate puhastamiseks sobivad väga hästi kristallidest küünlaalused: seleniidist, ametüstist ja roosast kvartsist.

Kristallide valimisest

Kristalliterapeut Merlin Talonpoika toonitab, et kindlasti tasub usaldada enese tunnetust kristallide osas. "Ei ole olemas vale kristalli. Inimene valib alati intuitiivselt just selle abilise, kes on hetkel talle parim. Usalda end, anna endale võimalus uuteks kogemusteks ja armasta end igal hetkel. Leia üles endast enesekindlus ja toida enda sees olevat armastust puhta energia ja tegudega,“ soovitab Talonpoika. "Ära tunne piinlikkust selle üle, kes oled. Ära jäta tegemata midagi sellepärast, et kellelegi teisele ei meeldi see. Astu välja enda kestast ja hakka elama. Oled siia kehastunud praegu, kasuta seda võimalust vägevalt ja rõõmsalt.“

Kristallihaldjate tegemisega saab end kursis hoida www.kristallihaldjad.ee, Facebookis või külastada Kristallihaldjate keskust ja kristallipoodi Nõmmel aadressil Jaama 1a.