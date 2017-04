Siin on valik naljakatest momentidest, mis telereporteritel otse-eetris juhtunud on.

Otsetelevisioonis võib minna nii mõndagi nihu, kuid võiks oletada, et vähemalt asjasosalised ise teavad, kui nad terve riigi ees eetris on. Tundub aga, et on üpriski lihtne ära unustada, et kaamera ees ei tasu teatud asju teha!

2. Diktor paljastab otse-eetris afääri

Tundub, nagu mitte ükski inimene stuudios ei mõistnud, et diktor Emma Baker oli otse-eetris, kui ta naljatledes rääkis, et üks tema kolleegidest petab oma naist.

3. Minister ei saanud aru, et tegu on live-intervjuuga

Šoti parlamendi minister Angela Constance miskipärast ei mõistnud, et tema intervjuu on otse-eetris. Ta ajas pidevalt sõnu sassi ja palus, et intervjuuga alustataks otsast peale. Saatejuht nentis, et tõepoolest võiks otsast alata, aga lisas: "Muideks, me oleme otse-eetris."

4. Saatejuhi mikrofon unustati välja lülitada

Saatejuht Joey Essex rikkus põhilist otse-eetri reeglit: kui on võimalus, et sind kuuldase, ära ropenda!

5. Austraalia telekolleegid vaidlevad riietuse üle

See on alati häiriv, kui keegi kannab sama riietust mis sinagi, kuid saatejuhid võiks omavahel vaidlemiseks ära oodata, kuni kaamerad on kinni pandud.

6. Uudisteankur häirib Pokemon GO mängimisega ilmateadustajat

Florida uudisteankur oli Pokemon GO mängu nii sisse elanud, et ei saanud aru, kus ta on ning kõndis lihtsalt keset ilmateadet kaadrisse. Ilmamehele tegi nähtu väga nalja.

7- Telediktor kammis viimasel minutil juukseid