"Täpseid summasid me välja ei ütle, aga see on kuuenumbriline summa," sõnab miljonärist ärimees Armin Karu, kellest saab legendaarse romaani "Tõde ja õigus" põhjal vändatava filmi kaasprodutsent.

Karu räägib, et filmi produtsent Ivo Felt kutsus teda kaasprodutsendiks ja ta oli kohe hea meelega nõus. "Siiani on tuldud ettevõtjate juurde lihtsalt toetust küsima." "Tõe ja õiguse" ekraniseering on Karule südamelähedane ja ta loodab, et noored, kes raamatut lugeda ei viitsi, saavad nüüd filmi vahendusel sellest siiski osa.

Armin Karu sõnab, et ta kindlasti aitab nõu ja jõuga kõikjal, kus saab, ja võtteplatsile näppu viibutama ta ei lähe. "Selleks on teised inimesed. Kui vaja, võin igal juhul ka oma auto kasutusse anda."

Karu, kelle vara väärtuseks Äripäev 2015. aastal 152 miljonit eurot hindas, annab filmitegemiseks summa, mis on kuuekohaline. Täpseid numbreid mees ei avalda. Filmi eelarve on üle kahe miljoni euro.

