USA ründas täna öösel tiibrakettidega Süüriat. Europarlamendi saadik Yana Toom arvab, et rünnak oli põhjendamatu, sest seos keemiarelva kasutamisel ja president Bashar al-Assadi režiimi vahel puudub.

Eurosaadik Yana Toom toob Õhtulehele esile The Washington Timesi tänase artikli, kus ÜRO ametiisik ütleb, et sariini kasutasid mässulised, mitte president Assad ega kiida USA president Donald Trumpi käsul Süüria rakettidega "karistamist" heaks.

"See on trumpilik käitumine, nii palju kui ma sellest aru saan. Ma ei saa midagi head selle kohta öelda. Olen veel rohkem kindel kui üleeile, et keemiarünnakute taga ei ole Assad. Ta peaks olema täielik idioot, et ta korraldaks seda päev enne konverentsi ja annaks sellega oma vaenlastele võimaluse mobiliseerida rahvusvahelist üldsust. Idioot ta kindlasti ei ole," märgib Toom.