Kallis, kummarda

Naine kummardab ette - peaaegu käed maha. Mees siseneb tagant.

See poos karjub kire ja iha järele. Tunne -pean sind saama nüüd ja kohe! Annab testida isegi kitsas vannitoas!

Pepumiss

Naine paneb käed maha ja mees tõmbab hellalt ta jalad ja pepu enesele sülle. Voodil istuv mees jääb käruasendis oleva naise reite vahele.

Mehele avaneb täiesti uus ja teistmoodi vaade. Samas on tal kergem, sest toetub ja istub voodil. Ta saab ka naist toetada või vabalt käega rahuldada.

Õrnalt serveerides

Lusikapoosis lamades: mees taga ja naine ees külili olles. Naine võiks jalad tuua natuke kõverdatult ette. Mees siseneb tagant.

Te olete teineteisele nii lähedal ja käed on vabad. Samas lõõgastute ja naudite tõeliselt kirglikku ühet!

Raju pepu

Naine lamab kõhuli ja tõstab end puusadest natuke üles, et mees saaks tagant siseneda. Kuna naise jalad on ühte ajal koos, siis tekib mehel tunne, et tema meheau on eriti suur. Lisaks tungimas kuhugi väga kitsesse ja kutsuvasse kohta... Naine saab selles poosis ka ise oma kliitorit hellitada.

Hüppa sisse!

Mees istub voodil või põrandal maas. Mehel on jalad sirgu. Naine istub sülle ja on seljaga mehe poole. Meenutab natuke tagurpidi kauboi-tüdrukut - ohje hoiab ja ühet kontrollib naine. Mees saab kätega naise rindu hellitada.

Hellalt hoia mind