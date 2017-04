Raamatupoodi minnes vaatavad vastu erinevad tegelased, igaühel neist enda lugu. Praegu passid sina aga fantaasiakirjanduse osakonnas. Arvad, et haldjad, ükssarved või päkapikud ei eksisteeri? Eksisteerivad küll – iga lugeja enda hinges ja peas. Oled ehitanud praegu endale õhulossi, milles pole midagi halba, kuid vahelduseks pead pisut rohkem tähelepanu pöörama argielule. Õige lühikeseks ajaks küll õnneks.

KAKSIKUD

Miski sinu sees vajab realiseerimist, ideed pulbitsevad ja indu justkui oleks, kuid midagi hoiab tagasi. Tea, et mõtiskluste aeg on möödas ja käes aeg teha päris otsuseid ning tegutseda. Üksnes siis harutad lahti kõik need sõlmed, mis sind seni piirides hoidnud.

VÄHK

Esile kerkivad paarisuhted, kus üks tahaks karjuda „stopp“ ja teine „edasi. Üks soovib teha kooki, teine süüa kooki. Sõnaga, kaks inimest või isegi antud olukord võib pealtnäha paista igati lõpusirgel või hukas. Seisad dilemma ees. Küll aga pead meeles pidama, et mündil on ka teine pool, millest oled mööda vaadanud. See ei ole tervislik!

LÕVI

Kas sina ei ela vastavalt partneri ettekujutusele või tema sinu omadele. Mõlemad olete justkui vangistuses teineteise fantaasias, väljapääsuta. Oled lasknud end narritada kaunil kujutluspildil ning ei taha sellest lahti lasta. Pea meeles, et partner ei saa vastutada sinu õnne ees, ja vastupidi.

NEITSI

Tunned, justkui sinu elu seisab ja hingetoitu pole. Eksisteerib üks teema, mida sa ei taha puudutada, sest kardad tagajärge. Viimane aga on juba käes. Astu ometi esimene samm ja vaata ringi oma mälestustes – sealt leiad selle kaotatud osa, mille olemasolu sa tunnistada ei soovi. Kohe, kui leiad julguse sellele vastu astuda, hajuvad ka murepilved.

KAALUD

Kui väike laps tunneb, et talle tehakse liiga, teda eiratakse või ta ei saa soovitud, hakkab ta jonnima. Äärmuslikus olukorras saab temast jonnipunni kehastus. Praegu oled just selline – ja isegi sina ise ei oska end aidata. Jah, sa võid jonnida, ent mida rutem tunnistad, mille pärast jonnid ning mida selle kaotamiseks teha saaks, seda kiiremini sinu sisemine laps taas rahulikuks muutub.

SKORPION

Armastus ja kiindumine käivad käsikäes ja mängivad maailma üht ilusaimat mängu. Küll aga tuleb meeles pidada, et sinu õnn ja heaolu ei saa olla kellegi teise ülesanne, kuna see seab teisele inimesele liiga palju lisapinget – sa annad kanda teisele kanda vastutuskoorma sinu enda õnne eest. Keegi siin maailmas ei suuda sind muuta püsivalt õnnelikuks, aga teised inimesed saavad aidata leida selle õnne ja armastuse sinus endas.

AMBUR

Vahel juhtub nii, et mõni vana asi on nii kulunud, et sellest kinni hoida enam ei tasu. Sel juhul tasub end sellest vabastada ja teha hüpe tundmatusse. Hüpe uue poole, eemale vanast. Asi on aga selles, et sa ei või iial teada, kas teisel pool ootab sind pehme maandumine. Küsides neilt, kes on selle hüppe teinud, võivad nad alles näiteks viie aasta pärast öelda, et tegu oli parima asjaga, mida nad iial ette võtnud. Kas saad sellele infole toetuda? Kas see kehtib ka sinu puhul?

KALJUKITS

Madonna ja hoor – võimsad sümbolid. Kui oled naine, kumb sooviksid olla? Kui oled mees, kumba enda kõrval näha sooviksid? Vastus on, et vastust polegi. Seisad keset konflikti ja soovid mõlemat, kuid nii asjad ei tööta! Tegelikult eksisteerivad mõlemad (nii Madonna kui ka hoor) üheaegselt ja koos. Praeguses olukorras pead aktsepteerima, et kuigi eksisteerib mitu eri võimalust lahenduseks, pead leidma kesktee, sest äärmused sind ei aita.

VEEVALAJA

Elus jõuab igaühel kätte hetk, kus ta otsib elu ja eksisteerimise mõtet, kuid lahendust paistvat ei näi. See võib muuta pisut melanhoolseks. Kui seisad sellisel lahkmel, leiad abistavaid nõuandeid enda lähedastelt, eriti vanematelt või vanavanematelt. Iga nõuanne neilt, kes on meist kauem elanud, rikastab hinge. Nemad suudavad sinu tusatuju hajutada.

KALAD