Mini-Me osatäitja Verne Troyer läks viinaravile ()

"Austin Powersi” filmides Mini-Me’d kehastanud Verne Troyer on jälle alkoholisõltuvusega kimpus.

TMZ.comi teatel on 81 sentimeetri pikkune Verne ligi kaks nädalat ravil olnud San Fernando Valley haiglas. Nädal aega on väikest kasvu superstaarile tehtud võõrutusravi, kuid haiglasse läks ta terviseprobleemidega. Verne on lubanud, et otsib juba nädala lõpus abi võõrutuskeskusest.

Troyer on aastaid viinakuradiga maadelnud. 2002. aastal oleks ta äärepealt alkoholimürgistusse surnud ning on korduvalt võõrutusravil käinud.