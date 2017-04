MTV alustab lisaks filmitegijatele kiitmisele välja andma ka teleauhindu. Enim nominatsioone on saanud õudusfilm "Get Out" ning telesari "Stranger Things".

"Beauty and the Beast"

"Get Out"

"Logan"

"Rogue One: A Star Wars Story"

"The Edge of Seventeen"

Parim näitleja filmis

Daniel Kaluuya – "Get Out"

Emma Watson – "Beauty and the Beast"

Hailee Steinfeld – "The Edge of Seventeen"

Hugh Jackman – "Logan"

James McAvoy – "Split"

Taraji P. Henson – "Hidden Figures"

Aasta parim telesari

"Atlanta"

"Game of Thrones"

"Insecure"

"Pretty Little Liars"

"Stranger Things"

"This Is Us"

Parim näitleja telesarjas

Donald Glover – "Atlanta"

Emilia Clarke – "Game of Thrones"

Gina Rodriguez – "Jane the Virgin"

Jeffrey Dean Morgan – "The Walking Dead"

Mandy Moore – "This Is Us"

Millie Bobby Brown – "Stranger Things"

Parim suudlus

Ashton Sanders ja Jharrel Jerome – "Moonlight"

Emma Stone ja Ryan Gosling – "La La Land"

Emma Watson ja Dan Stevens – "Beauty and the Beast"

Taraji P. Henson ja Terrence Howard – "Empire"

Zac Efron ja Anna Kendrick – "Mike and Dave Need Wedding Dates"

Parim kurikael

Allison Williams – "Get Out"

Demogorgon – "Stranger Things"

Jared Leto – "Suicide Squad"

Jeffrey Dean Morgan – "The Walking Dead"

Wes Bentley – "American Horror Story"

Parim saatejuht

Ellen DeGeneres – "The Ellen DeGeneres Show"

John Oliver – "Last Week Tonight With John Oliver"

RuPaul – "RuPaul's Drag Race"

Samantha Bee – "Full Frontal With Samantha Bee"

Trevor Noah – "The Daily Show"

Parim dokumentaal

"13TH"

"I Am Not Your Negro"

"O.J.: Made in America"

"This Is Everything: Gigi Gorgeous"

"TIME: The Kalief Browder Story"

Parim tõsielu-võistlussari

"America's Got Talent"

"MasterChef Junior"

"RuPaul's Drag Race"

"The Bachelor"

"The Voice"

Parim komöödiaetteaste

Adam Devine – "Workaholics"

Ilana Glazer ja Abbi Jacobson – "Broad City"

Lil Rel Howery – "Get Out"

Seth MacFarlane – "Family Guy"

Seth Rogen – "Sausage Party"

Will Arnett – "The LEGO Batman Movie"

Parim kangelane

Felicity Jones – "Rogue One: A Star Wars Story"

Grant Gustin – "The Flash"

Mike Colter – "Luke Cage"

Millie Bobby Brown – "Stranger Things"

Stephen Amell – "Arrow"

Taraji P. Henson – "Hidden Figures"

Pisarakiskuja

"Game of Thrones" – Hodori (Kristian Nairn) surm

"Grey's Anatomy" – Meredith räägib lastele Dereki surmast (Ellen Pompeo)

"Me Before You" – Will (Sam Claflin) ütleb Louisale (Emilia Clarke), et ta ei saa temaga jääda

"Moonlight" – Paula (Naomie Harris) avldab Chironile (Trevante Rhodes) armastust

"This Is Us" – Jack (Milo Ventimiglia) ja Randall (Lonnie Chavis) karates

Järgmine põlvkond

Chrissy Metz

Daniel Kaluuya

Issa Rae

Riz Ahmed

Yara Shahidi

Parim duo

Adam Levine ja Blake Shelton – "The Voice"

Daniel Kaluuya ja Lil Rel Howery – "Get Out"

Brian Tyree Henry ja Lakeith Stanfield – "Atlanta"

Hugh Jackman ja Dafne Keen – "Logan"

Josh Gad ja Luke Evans – "Beauty and the Beast"

Martha Stewart ja Snoop Dogg – "Martha and Snoop's Potluck Dinner Party"

Parim Ameerika lugu

"Black-ish"

"Fresh Off the Boat"

"Jane the Virgin"

"Moonlight"

"Transparent"

Parim võitlus süsteemi vastu

"Get Out"

"Hidden Figures"

"Loving"

"Luke Cage"

"Mr. Robot"