Täna öösel tulistas USA vastuseks Süürias toimunud arvatavale keemiarünnakule Vahemeres asuvatelt hävitajatelt Süüria pihta 50 tiibraketti. Eesti kaitseministri Margus Tsahkna sõnul oli USA presidendi Donald Trumpi samm väga konkreetne, jõuline ja samas ootamatu.

"Kui vaadata keemiarelvade kasutamist, siis see on kõigi osapoolte poolt hukka mõistetud. See pole kuidagi õigeks mõistetud, see läheb vastuollu igasuguste konventsioonidega ning Donald Trump otsustas anda selge vastuse.

Kas see oli ootuspärane või mitte, ei tea, aga tuleb öelda, et mingi vastus pidi tulema. 2014. aastal lepiti kokku, et keemiarelvad viiakse Süüriast välja, aga praegune näitab, et seda ei tehtud.

Margus Tsahkna (Stanislav Moshkov)

Keemiarelvade kasutamine on täiesti lubamatu. See vastus (rakettide saatmine - toim.) on isegi sõjalistes mõõtmetes on ühekordne, aga see oli väga selge ja tugev samm. Nüüd kui vaadata ka Eesti poolt, siis meie huvides on igal juhul see, et rahvusvahelistest kokkulepetest peetakse kinni ning antakse väga konkreetseid vastuseid. Venemaa reaktsioon on olnud väga konkreetne ning nüüd näeme suure tõenäosusega Venemaa ja USA vaheliste suhete pingestumist.

Tuleb loota, et edaspidine eskalatsioon ei toimu ning normaalne dialoog jätkub."