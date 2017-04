Teaduskanalil National Geographic esilinastub dokumentaalsari "Kust me pärineme? Inimkonna teekond" ("Origins: The Journey of Humankind"), mis räägib olulisematest saavutustest ja murdepunktidest inimkonna ajaloos.

Kaheksaosalise dokumentaalsarja iga osa keskendub ühele olulisele saavutusele inimkonna ajaloos: tuli, meditsiin, raha, sõda, kommunikatsioon, peavari, avastusretked ja transport. "Esimene osa viib vaatajad kaugele minevikku, 12 000 aastat eKr kui rändrahvaste hõimudele tähendas tuli olulist relva võitluses näljaste kiskjatega. Seejärel rändame lähemasse minevikku, aastatesse 1232, 1666 ja 1926, kui leidsid aset teised olulised murrangud seoses tulega – püssirohi, Londoni suur tulekahju ja raketiteadus," kommenteeris sarja modereeriv Jason Silva.

Lugude jutustamiseks kasutatakse sarjas dokumentaalklippe, lavastusi ning põnevaid audiovisuaalseid kompositsioone John Boswellilt, keda laiem avalikkus tunneb nime all Melodysheep. Teemasid kommenteerivad ka maailma tippmõtlejad, erinevad eksperdid tehnoloogia, sõjanduse, evolutsioonilise bioloogia ja ajaloo vallast.

"Kust me pärineme? Inimkonna teekond" on toodetud National Geographicule Asylum Entertainmenti poolt. Sarja on produtseerinud Asylum Entertainmentist Steve Michaels, Jonathan Koch, Ryann Lauckner, Simon George, Kurt Sayenga, Mark Monroe ja Ben Bitonti; National Geographicust Tim Pastore, Michel J. Miller ja Kevin Tao Mohs ning John Boswell.

Sari on eetris laupäeviti kell 22:00 National Geographic kanalil. Esimene osa on eetris homme, 8. aprillil algusega kell 22:00.