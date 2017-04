Täna tähistab bravuuritar Anu Saagim oma 55. sünnipäeva. Anu on selline inimene, keda vihatakse või armastatakse. Kindel on see, et külmaks ei jäta see naine absoluutselt mitte kedagi. Anu võib peol inimestele sefiiritordi pähe määrida, veinipudeleid täis lauaga ümber kukkuda või paljast rinda näidata – talle antakse kõik andeks. Õhtuleht rääkis sünnipäeva puhul Anu sõprade ja kolleegidega ning kõigist iseloomustustest jääb kõlama mõte, et ülevoolavalt bravuurika ja lapseliku käitumise taga on üks tõeliselt heasüdamlik naine, kes oma sõprade ja pere heaks valmis kõike tegema. Ettevõtte ShiShi omanik Mart Haber ei mäleta täpselt, millal nad Anuga tuttavaks said, kuid arvab, et see oli millalgi siis, kui peeti veel legendaarseid Vibe-pidusid. „Ta oli vist just siis Soomest tagasi tulnud ja ei figureerinud sellisel määral nagu praegu.

Mul puudus igasugune meedia poolt kujunenud arvamus,“ räägib Haber. „Anu on imeline inimene, meeletu energiaga, positiivne, tahtejõuline ja meeletult hullumeelne sinna juurde,“ iseloomustab ta Saagimit. „Sõbrana on ta selline, kes on sinu kõrval alati kõige rõõmsamatel ja kindlasti ka kõige kurvematel hetkedel.“

Mart ütleb, et see, milline Anu parasjagu on, oleneb täiesti seltskonnast. „Ta võib olla meeletult särav, nagu me teda ajakirjanduses näeme, aga Muhus või Saaremaal võib ta vabalt olla tore vaikne koduperenaine ja aias, näpud mullas, asju organiseerida.“ Haber meenutab ühe toreda seiga mõne aasta tagusest sünnipäevast, kui Anu kinkis talle karuselli! „Käisime Barcelonas ja olime Taivoga (Mardi elukaaslane Taivo Piller – K.T) hotellituppa registreerunud ja käisime linna peal. Tulime tagasi, Anu saabus samal ajal ja me hakkasime tuppa minema, kui öeldi, et meie toas on avarii ja peame tuba vahetama. Läksimegi siis teise tuppa ja keset tuba oli valgustatud karussell, mis oli ühtlasi ka mängutoos, üle-elusuurune tiramisukook ja kast šampanjat,“ meenutab Haber. „Niimoodi üllatada oskab ainult Anu – ta võib ööklubis vabalt kasti viina välja võluda või saata kõige ootamatumal hetkel lilled kõige uskumatumasse kohta.“