Täna on "Põdra TV" erikülaliseks Viljandi soomlasest suurärimees Harri Juhani Aaltonen, kelle arvates on Eesti heaoluriik, kus sotsialism on arenenud juba liiga kaugele.

"Aaltonen tuli Eestisse töötu noormehena 90ndate alguses odava alkoholi ja ilusate naiste tõttu, aga nüüd on tema ettevõte Hansa Candle aastakäive üle 16 miljoni ja töötajaid on tal 140. Aaltonen möönab intervjuus, et Viljandi on hääbuv väikelinn, mille maine võiks olla parem," rääkis saatejuht Sami Lotila.

"Siiski soovin teha oma kodulinnast koguni Eesti romantika pealinna," lausus Aaltonen.

Aaltonen lööb kaasa ka kohalikus poliitikas, olles IRL-i liige ja Viljandi linnavolikogu aseesimees.

"Seekordseks uudisloo teemaks on soomlasest laibatükeldaja Pasi Pönkä hiigelvarandus Tallinnas. 2005. aastal oma äripartneri Tallinnas mõrvanud ja kilekottidesse pakkinud Pönkä istub hetkel Soome vanglas, aga teda ootab Tallinnas koguni kaks luksuskorterit! "Põdra TV" näidab, kus antud korterid asuvad ja avaldab ka nende väärtuse, milleks on vähemalt pool miljonit eurot!" rääkis saatejuht Risto Vuorinen.

