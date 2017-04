Mõte sellest, et magad voodis, kus varem hullas su mees oma eksiga? Kas on põhjust tunda end ebamugavalt või pingutad asjaga üle?

Kui võtad hetke ja lähened asjale praktilisest küljest - tõenäoliselt tajud, et see kõik eelnev ei tohiks sind häirida. Korter on ju lihtsalt korter.

Proovi, kas suudad end minevikust eemaldada ja alustada kõike algusest - teie ühiselt ja puhtalt lehelt. Liikuge edasi!

2. Kas on lihtne kolida koju, mida su armastatu jagas oma eksiga?

Loomulikult mitte!

Ometigi on see meie võimuses, et me ületame selle ebamugavustunde, mis minevikust tingitud. Tunda ebamugavust - see on täiesti normaalne.

Kellegagi kokku kolimine - see toob meis esile kõik hirmud, ebakindluse ja ebakõlad. Eriti karm tundubki see olukorras, kus kolite kokku koju, mida kallim enne jagas oma eksiga. See oleks raske igaühele!

Jutt ei käi ju ainult neljast seinast: kodu, kus su kallimal olid unistused, lootused ja püüdlused...kellegi teisega...

Esiti näib teie elu seal jälitavat justkui kummitus, mis jäi maha eelmisest suhtest...

3. Mida sa saad teha? Emotsionaalselt, et oleks vähem stressi ja kergem oma suhtega edasi minna?

Esimese asjana osta uud madrats või suisa voodi!

Jagada armastust voodis, kus su kallim lebas ka oma eksiga - see on päris karm.

Kõike muud saad muuta: visata asju minema, osta uusi, muuta asukohta või kunagi kolida.

Oluline on, et teil tekiks tunne ja koht, kus olete koos - teie enda koht.

See pole kõigile siiski nii lihtne. Abiks võib olla remont!