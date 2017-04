Täna tähistab bravuuritar Anu Saagim oma 55. sünnipäeva. Anu on selline inimene, keda vihatakse või armastatakse. Kindel on see, et külmaks ei jäta see naine absoluutselt mitte kedagi. Anu võib peol inimestele sefiiritordi pähe määrida, veinipudeleid täis lauaga ümber kukkuda või paljast rinda näidata – talle antakse kõik andeks.

Õhtuleht rääkis sünnipäeva puhul Anu sõprade ja kolleegidega ning kõigist iseloomustustest jääb kõlama mõte, et ülevoolavalt bravuurika ja lapseliku käitumise taga on üks tõeliselt heasüdamlik naine, kes oma sõprade ja pere heaks valmis kõike tegema.

„Anu on hea südamega ja nooruslik inimene, kellega ei hakka kunagi igav,“ ütleb Anu alluvuses töötav reporter Meisi Volt. Meisi tutvus Anuga kolm ja pool aastat tagasi, kui ta Elu24-s töövestlusel käis.

Meisi kinnitab, et Anu on ka päriselus täpselt selline tulesäde, nagu ta meedia vahendusel tundub. „Teda märkab terve ruum ka siis, kui ta hetkel midagi ei tee.“ Saagimi parimaks omaduseks peab Meisi seda, et Anu haarab härjal sarvist ja asub kohe asja kallale.

Meisi meenutab ühe väga lõbusa loo halloween´i ajast. „Anu hakkas Manna La Roosas DJ-puldi taga rahva sekka šampanjat pritsima ja kallas seda endale peale. Ahastuses diskor haaras kiirelt kõik oma hinnalised arvutid ja tehnika kokku ning saatis Anu poole kulmukortsutused teele,“ muigab Meisi. „Anule soovin, et tulesäde ei kustuks, rõõm ei raugeks ja teda alati head inimesed ümbritseks. Tema elujaatav olemus on nakkav!“