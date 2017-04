Eesti Kinnisvaramaaklerite ja Hindajate Liit on koostanud uue hindamisstandardi, mis jõustus 1. aprillil 2017.

Tegemist on põhimõttelise muudatusega, kuna varasemale kolmele hindamismeetodile – võrdlustehingute meetod, tulumeetod, kulumeetod – on lisatud veel üks. Kinnisvaraspetsialistide igapäevane praktiline vajadus on tinginud varasemast oluliselt dünaamilisema meetodi – läbirääkimiste meetodi – seadustamise. „Läbirääkimistel põhinev hindamismeetod on olnud tegelikult kasutuses juba aastaid, kuid bürokraatlikel põhjustel pole standardi poolt tunnustamist leidnud ning selline ebaselge olukord on põhjustanud palju arusaamatusi nii kinnisvaraspetsialistide kui tarbijate hulgas“ sõnas EKHL tegevjuht Tiidrek Sumo.

Läbirääkimiste meetod põhineb kõigi asjaosaliste põhiseaduslikul õigusel avaldada oma seisukohad ning hindaja subjektiivsel kohustusel neid seisukohti arvestada.

Kui teised hindamismeetodid keskenduvad eelkõige turu- ja finantsanalüüsile, siis läbirääkimiste meetodil hindamise tulemuse määrab ära peamiselt asjaosaliste kõneosavus, strateegia ja järjekindlus. Eesti suurima hindamismeeskonnaga kinnisvarafirma Domus Kinnisvara juhatuse liikme Raul Reino sõnul on tegemist väga tänuväärse muudatusega, sest lisaks läbirääkimiste meetodi ametlikule tunnustamisele on antud selle rakendamise õigus lisaks kinnisvara hindajatele ka kutselistele kinnisvaramaakleritele. „See tähendab uut ajajärku kutseliste kinnisvaraspetsialistide töös, kuna koos õigustega on suurenenud ka nõudmised kutseliste kinnisvaraspetsialistide väljaõppele ning pädevusele“ sõnas Raul Reino.

Ka Eesti ainukene kinnisvaravaldkonna koolitusi korraldav Kinnisvaraakadeemia OÜ juht Peeter Vibur tunnustab ettevõtmist ning tõdeb, et asjakohased koolitusprogrammid on tegelikult juba ammu valmis olnud. „Oleme olemasolevaid kinnisvara hindamist käsitlevaid koolitusprogramme täiendanud peamiste läbirääkimiste tehnikate õppega. Näiteks peavad hindajad nüüd omandama clonsingu saladused, demagoogiavõtted ning isegi šantažeerimise põhialused“ täpsustas Peeter Vibur. Äsja Tabasalu Panga poolt tehtud pressiteate kohaselt kujuneb uus hindamismeetod ilmselt peamiseks töövahendiks ka kinnisvara tagatisel laenu väljastamise protsessis.