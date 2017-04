Meikar Reet Härmat ütleb, et tal on tunne, nagu teaksid nad Anuga teineteist aegade algusest peale. Nad tutvusid umbes 15 aastat tagasi. „Tööalaselt puutusin Anuga kokku, kui ta oli ajakirja Just! peatoimetaja. Millal meigitoolis istumine sõpruseks muutus, ei oskagi öelda,“ ütleb Reet ja sõnab, et see kulges sujuvalt ja loomulikult. „Praegu võin teda julgelt juba armsaks sõbrannaks nimetada, kellele väga tihti meiki teen.“

Täna tähistab bravuuritar Anu Saagim oma 55. sünnipäeva . Anu on selline inimene , keda vihatakse või armastatakse. Kindel on see, et külmaks ei jäta see naine absoluutselt mitte kedagi. Anu võib peol inimestele sefiiritordi pähe määrida, veinipudeleid täis lauaga ümber kukkuda või paljast rinda näidata – talle antakse kõik andeks.

Reet ütleb, et Anu on eriline nähtus ja temast kiirgav eluenergia on nii võimas, et seda on lausa võimatu mitte märgata. „Imetlen tema välist ilu. See on superkombo seksapiilist ja vitaalsusest. Sama palju imetlen tema sisemist ilu – arukust ja empaatiavõimet. Anu on alati ajast kaks sammu ees ja tunneb end igas olukorras, kui kala vees.“ Sõbrannana on Anu Reeda sõnul hooliv, mõtleb kaasa ja aitab alati nõu ja jõuga. „Meiki või niisama külla tulles on tal nakatav naeratus näol ja šampanja näpus.“ Tähtpäevadeks toob Anu aga alati lilli. „Ta ei ela kunagi oma paha tuju teiste peal välja,“ ütleb Reet, kuid parandab end siis: „Tegelikult pole ma teda pahas tujus näinudki!“

Nii-öelda päris-Anu hoiab Reeda sõnul oma lähedasi meeletult, poputab ja hellitab neid igal võimalusel. „Sõprade seltskonnas kiirgab temast ikka samamoodi seda tulesädet, aga ta on olemuselt pigem girl next door, mitte bravuuritar ja seltskonnastaar.“ Anu ei suru kunagi oma tahtmist peale ja arvestab teistega. Reisil käies on ta aga esimene, kes varahommikul üles krapsab ning jooksutiiru ja supluse tehtud saab. „Ta ei kipu rühmajuhiks, vaid läheb pigem vooluga kaasa.“ Reet sõnab, et Anu on visionäär ja oskab elu täiega nautida. Halbu omadusi naisel polegi, kuid vahel kipub Anu jäärapäisus tüli tegema. „Kui ta on kellegi või millegi suhtes otsuse teinud, ei muuda seda miski. Eks on see saare naise kangus, mis isapoolsest suguvõsast kaasa tuli.“

Reet meenutab üht absurdikomöödiana tundunud taksosõitu, kui nad Anuga järjekordsele seltskonnaüritusele läksid. „Taksosse istudes tundsime järsku, kuidas autojuht meid tagavaatepeeglist jõllitab ja vaevu teele vaatab.“ Sohver hakkas naistelt uurima, et mida nad elult soovivad ja kas nad rikkaks sooviksid saada. „Me ütlesime vastu, et meil niigi lõbus elu ja raha ei mängi selles nii suurt rolli.“ Seepeale teatas taksojuht, et teeb Anust ja Reedast staarid! „Me ei jõudnud end vastuseks kogudagi, kui juht võttis välja Baccara plaadi ja seletas sellega vehkides, kuidas ta meid laval tantsimas ja laulmas näeb, publik vaimustusest huilgamas,“ naerab Härmat. „Kui ma naeruhoo vahel piiksusin, et äkki me ei oska laulda, vastas mees, et pole midagi – tema laulab ja meie tantsime.“ Taksojuht läks naiste lavale kujutamisega lausa nii hoogu, et unustas autojuhtimise täielikult ja oli seljaga rooli poole. „Kui auto lõpuks peatus, põgenesime me tuli takus ja jätsime taksojuhist agendi käsi laiutama.“