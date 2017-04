Anu väga hea sõbranna, ajakirjanik Tuuli Koch sõnab, et tema meelest on inimeste juures üks ilusaim omadus alandlikkus. „See ei tähenda selg kookus kummardamist, vaid pigem on see segu hoolivusest, tänulikkusest, lahkusest ja tähelepanelikkusest. Suhtumine elusse, inimestesse. Anu on kindlasti alandlik,“ sõnab ta.

Täna tähistab bravuuritar Anu Saagim oma 55. sünnipäeva. Anu on selline inimene, keda vihatakse või armastatakse. Kindel on see, et külmaks ei jäta see naine absoluutselt mitte kedagi. Anu võib peol inimestele sefiiritordi pähe määrida, veinipudeleid täis lauaga ümber kukkuda või paljast rinda näidata – talle antakse kõik andeks.

Tuuli ütleb, et Anu on ka äärmiselt töökas ja pühendunud ning temas puudub soov kellestki halba kirjutada. „Olime juba mitu aastat tagasi veendunud, et headus on uus kurjus. Tal on ka väga ilus komme oma sõpru nende sünnipäeva hommikul šampanja ja tordiga üllatada. Tuuli kutsub Anut hellitavalt Anjutaks. „Anjutaga on mõnusalt kindel ja ka kummaline see – äkki on see meie ühiskeemia –, et kõige lihtsamast jalutuskäigust Kadriorust võib lõpuks ikka mingi väikegi seiklus-sekeldus välja kasvada,“ muigab Tuuli ja ütleb, et nad on viimastel aastatel koos reisimas käinud ja alati on kordunud sama. „Jalutuskäik rannarestoranist 100 meetrit eemal asuvasse hotelli lõppeb sellega, et keegi veidrik karjub põgusa intsidendi pärast varahommikuni rõdu all.“

Tuuli meenutab üht toredat seika mõne aasta tagusest ajast, kus üks Nõmme proua Ada kutsus Tuulit õunu korjama. „Tegelikult pidin ühe loo tarbeks aitama tal külmkappi osta, kuid sellega sai ta ise hakkama ja käskis lausa: „Olgu tuldud ja õunad ära korjatud.“,“ meenutab Tuuli. Ta siis ütles, et võtab Anu Saagimi kaasa. „85-aastane Ada mõnules telefonis ja teatas, et Anu on ta lemmik. Korjasime õunad ja nautisime hiljem tegelikult ju võhivõõra, õunte korjamisega väga omaks saanud Ada hoovis sügispäikest ja lonksu Vana Tallinnat,“ kirjeldab Tuuli, et just selline Anu ongi – lihtne, soe, lahke, võluv, nakkav, rõõmsake. „Seda, kuidas ta oma pere eest hoolt kannab, ei pea enam isegi vist mainima.“