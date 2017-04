Erukindral ja riigikogu riigikaitse komisjoni liige Ants Laaneots (RE) peab USA tiibraketirünnakut Süüria lennuväebaasi pihta igati õigustatuks, sest Assadi režiim ei tunnista midagi peale toore jõu.

"Kui kaua võib mängida Venemaaga ja lubada tal teha, mis tal iganes pähe tuleb? See on täiesti õiguspärane löök ja seda on toetanud ka teised lääneriigid," ütles Laaneots ERRi uudisteportaalile.

Laaneotsa sõnul viisid ameeriklased rünnaku läbi väga tsiviliseeritult, hoiatades venelasi, kes kasutavad ka seda lennuvälja, kaks tundi ette.

"Ei Venemaa ega Assad ei tunnista midagi peale toore jõu," rääkis Laaneots, et venelased on ise süüdi selles, et "katavad" Assadi, kes on tegelikult timukas ja rahvusvaheline kurjategija.