Kookosvesi on suurepärane janukustutaja ja maitsvaks alternatiiviks veele. Puhas vedelik on täis toitaineid, mis toovad hulgaliselt kasu Sinu tervisele. Siit leiad need lihtsad põhjused, miks kookosvesi on kogunud populaarsust.



Toetab pingutusi kaalulangetamisel. Kookosvee rasvasisaldus on väga madal, seega võib hirmu tundmata juua kookosvett suurtes kogustes, ilma et kilod hakkaks kolinal juurde tulema.

Piltilus nahk. Neile, kellel näonahaga probleeme, aitab paikne kookosvee kasutamine kirgastada ja pinguldada nahka. Kui kookosvett juua, siis see niisutab nahka seestpoolt ning eemaldab suurel määral õlisust. See selgitab, miks näokreemid, šampoonid, palsamid ja kehapiimad, mis sisaldavad kookospähkli ekstrakti, on tõhusamad.

Parim pohmakavastane abivahend. Järgmine kord, kui alkoholiga liialdad, tarbi rohkel kookosvett, et oma enesetunnet parandada. See asendab elektrolüüdid, mis kaovad kehast alkoholiga liialdamise tagajärjel.

Hoogustab seedimist. Kui sul on pidevalt raskusi seedimisega, võib kookosvesi pakkuda leevendust. Kiudainete rohkus ennetab seedehäireid.

Hüdreerib organismi. Kookosvesi hüdreerib organismi kiiremini kui vesi ja sisaldab keskmisest spordijoogist 15 korda rohkem kaaliumit! Füüsiliste tegevuste tagajärjel kaotab keha rohkelt vajalikke aineid. Kookosvesi pakub asendust!

Alandab vererõhku. Paljudel juhtudel võib ebaproportsionaalne elektrolüütide tase põhjustada kõrget vererõhku. Kuna kookosvesi sisaldab piisaval hulgal vajalikke elektrolüüte, toimib see tasakaalustava mehhanismina.

Rohkelt toitaineid. Erinevalt teistest jookidest turul, kookosvesi sisaldab viite vajalikku elektrolüüti, mida leidub inimese kehas. Kaltsiumi, magneesiumit, fosforit, kaaliumit ja naatriumit.

