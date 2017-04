Eestis visiidil viibiv Euroopa Liidu sõjalise komitee esimees kindral Mikhail Kostarakos ütles, et hindab kõrgelt Eesti kaitseväe ja ametivõimude pühendumust riigikaitse ülesehitamisele ning toetab Eestit Euroopa Liidu eesistumise eesmärkide saavutamisel.



Visiidi raames kohtus Euroopa Liidu sõjaline juht eile vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi, kaitseminister Margus Tsahkna, kaitseministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi, kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase ja Eesti alalise esindajaga Euroopa Liidu juures suursaadik Matti Maasikasega.



Täna külastab kindral Kostarakos Tartut, kus kohtub Balti kaitsekolledži ülema kindralmajor Andis Dilansiga ja peab samas ka Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitseteemalise loengu. Pärastlõunal on Kostarakos Tapal, et tutvuda 1. jalaväebrigaadi väljaõppe ja tegevusega.



Kindral Kostarakose sõnul on Eesti olnud väga aktiivne Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamisel ning on oluline, et Euroopa Liit suudaks erinevates küsimustes jääda ühtseks. "Sain ülevaate julgeolekuolukorrast piirkonnas ja samuti suhetest Venemaaga. Tahan siin rõhutada meie solidaarsust ja lähedust Eestiga nendes küsimustes," ütles Kostarakos.

Teemaks ka terrorism



Kohtumisel kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega arutati lisaks regionaalse julgeoleku küsimustele Euro-Atlandi üleseid suhteid ning Euroopa Liidus terrorismist tulenevat olukorda.



Kindral Terrase sõnul pöörab Euroopa Liit täna oluliselt rohkem tähelepanu sõjalistele ja kaitseküsimustele kui kunagi varem. "Eriti olulised on meie jaoks valdkonnad, kus Euroopa Liit on tugev nagu küberkaitse, aga ka politsei ja sisejulgeoleku teemad, mille arendamist ka Eesti toetab," ütles Terras.



Euroopa Liidu sõjaline komitee on kõrgeim sõjaline juhtorgan Euroopa Liidus, kuhu kuuluvad kõigi liikmesriikide kaitseväe juhatajad. Komitee annab nõu poliitika- ja julgeolekukomiteele. Lisaks sellele annab kindral Kostarakos sõjalist nõu ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile.