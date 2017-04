Neli hooaega väldanud ning sajad tuhanded inimesed telerite ette naelutanud Kanal 2 menusaade "Laula mu laulu" jõuab lõpuks parimate paladega vabaõhulavadele.

08.-13. augustini vältaval suvetuuril on kohal suur osa Eesti popmuusika paremikust, kes saates kaasa lõid.



Kohal on Tanel Padar, Getter Jaani, Koit Toome, Liis Lemsalu, Ott Lepland ja Ines. Lisaks astuvad erinevatel kontsertidel üles Karl-Erik Taukar, Jaan Pehk, Laura, Lenna, Jaanus Saks, Maarja ja Jaagup Kreem. Kaasa teeb ka Juss Haasma.



"See intiimsus ja energia, mida artistid neid lugusid vabaõhulavadel esitades väljendavad, on palju ehedam ja võimsam kui teleriekraani vahendusel," sõnas "Laula mu laulu" muusikaline juht Tomi Rahula.