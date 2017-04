Kersti Kaljulaid

Kolme päeva eest Assadi režiimi vastutusel korraldatud keemiarelva rünnak oma rahva vastu on koletu kuritegu, millel pole mingit õigustust. Mitte mingisugust. Senine 2013. aastal sõlmitud rahvusvaheline kokkulepe, millega Süüria loobus keemiarelvadest, on olnud vaid tühi jutt.

Tänaöine USA vastulöök Süüria armee õhubaasi vastu on keemiarünnaku otsene tagajärg. Läänemaailm ei saanud jääda ükskõikseks, sest keemiarelva kasutamine on karjuvas vastuolus kõigega, mille eest seisame. See on ka vastuolus rahvusvaheliste kokkulepete ja ÜRO Julgeolekunõukogu otsustega. Süüria kriis vajab rahumeelset lahendust, kuid selleks on tarvis rahvusvahelise üldsuse senisest jõulisemat sekkumist, sest senine kurss ei ole toonud edu. Sõjakurjategijad tuleb võtta vastutusele.

Me vahetame infot nii USA kui teiste meie liitlastega ja jälgime pingsalt, kas ja kuidas olukord Süürias edasi areneb. Me seisame üheskoos selle eest, et sellised rünnakud ei saaks korduda. Me seisame turvalisuse eest. Kutsusin esmaspäevaks kokku riigikaitse nõukogu, et vahetada infot ja arutada sündmuste arenguid Süürias.