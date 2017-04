"Kõik, mis Oliver laval räägib, tuleb tema seest – keegi ei ole talle midagi ette öelnud," räägib saatest "Väikesed hiiglased" tuntuks saanud Oliveri ema. "Kõik on tema improvisatsioon!" Nelja-aastane poiss on keeranud televaatajad ümber sõrme – tema naljakaid ütlemisi on internetis vaadatud juba üle poole miljoni korra.

Oliver Kõvask on pärit Valgamaalt Helme vallast. Ta on kuueliikmelise perekonna pesamuna. Nelja-aastane poiss on aktiivne maalaps, kellele meeldib toimetada õues, aga mängida ka viiulit, laulda ja tantsida.

Lasteaias käib Oliver Tõrvas. "Kõige rohkem meeldib mulle lasteaias lasta liugu," ütleb Oliver. Vastuseks küsimusele, kuidas ta lasteaiakaaslastega läbi saab, vastab poiss: "Natuke halvasti, aga palju hästi. Halvasti tähendab seda, et üks poiss lööb mind. Aga hästi, et õpime palju," selgitab ta.

Oliveri ema on Reet Kõvask , kes on sama tubli ja andekas kui kõik tema kuus lastki – naisel on taskus sotsiaalhooldaja, rätsepa ja õmbleja eriala paber. Sügisel soovib naine jätkata Tartu ülikoolis õigusteaduse õppimisega.