Teisipäeva õhtul korraldati Iirimaal Dublinis politseireid, mille käigus võeti kinni kolm meest, üks neist palgamõrvariks peetav Imre Arakas. "Nagu ütleb üks minu tuttav: tema tapetute arvu ei suudagi kokku lugeda," räägib Araka kohta endine tipp-politseinik.

Anonüümseks jääda soovinud endine politseinik on veendunud, et Arakas on paadunud kurjategija. Kuigi nõukogude aja lõpul võis Arakas kellelegi jätta ka teisitimõtleja mulje, on tema nimetamine vabadusvõitlejaks Õhtulehe allika silmis täielik möga.

"Nüüd puuduks veel üleskutse, et Laar, Üprus ja Parek! – alustage jalgsi palverännakut Iirimaale, et Imret päästa," sõnab endine politseinik irooniliselt.

Imre Arakas peeti teisipäeval Dublinis kinni. Ühendkuningriigi tabloidi The Sun andmetel plaanisid politseinikud operatsiooni hoolikalt: alates sellest, kui Arakas astus Hispaanias, oma praegusel kodumaal, möödunud pühapäeval lennukile, oldi kursis mehe iga sammuga.